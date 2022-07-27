Кремль рассчитывает, что инициатива в США против поставок нефти России в КНР не продвинется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что инициатива парламентариев США по введению санкций против поставок российских энергоносителей в Китай не будет дальше развиваться. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется», — объяснил Песков.

По словам пресс-секретаря российского главы государства, сейчас этот законопроект инициировали не в американском правительстве. Автором идеи, как добавил Песков, выступил только один политик.

Ранее появилась информация, что сенатор Марко Рубио предложил ввести санкции против юрлиц, перевозящих нефть и газ из России в Китай.

При этом Китай выступил против идеи введения санкций США за покупку российской нефти.