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Кабмин Украины запретил «Нафтогазу» платить по еврооблигациям

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Кабинет министров Украины запретил «Нафтогазу» погашать долги по еврооблигациям, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

По информации СМИ, во вторник истек срок погашения долгов по евробондам. Кабмин запретил Национальной акционерной компании «Нафтогаз» осуществлять выплаты по еврооблигациям, хотя в компании заявляли, что средства для этого есть. Из-за этого компании может грозить дефолт.

12 июля компания уже обращалась к кредиторам по поводу отсрочки выплат по евробондам 335 млн, 600 млн и 500 млн долларов, срок погашения которых наступает в 2022, 2024 и 2026 годах соответственно. 15 июля международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг «Нафтогаза» до преддефолтного «С».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» планирует подготовить новый план по списанию задолженности после того, как не смогла получить одобрение держателей облигаций на свое предложение заморозить выплаты по облигациям на сумму около $1,4 млрд.

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