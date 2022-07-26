Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ляйсан Утяшева станет ведущей загадочного шоу 19:00
Федун назвал бредом слухи о своем уходе с поста председателя совета директоров... 18:58
«БКС»: бюджет может получить до ₽910 млрд при росте доллара... 18:57
Двое подростков и их товарищ забили пенсионера топором и бросили его тело в колодец 18:55
Зять Трампа Кушнер боролся с раком во время работы в Белом доме 18:55
Бывший королевский шеф-повар назвал нелюбимое блюдо Елизаветы II 18:48
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 рублей впервые с 11 июля 18:41
ICE: цены на газ в Европе ускорили рост почти до 14% на фоне ситуации... 18:38
В Британии заявили о сокращении количества страниц в газетах из-за роста... 18:38
Бритни Спирс обвинила мать в принудительном психологическом лечении 18:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В МВФ заявили, что Россия хорошо справляется с текущей экономической ситуацией

close
100%
Global Look Press

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что Россия довольно успешно справляется с текущей экономической ситуацией, передает ТАСС.

Как заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, в условиях санкционного давления меры, принятые российскими властями в денежно-кредитной сфере для стабилизации финансового сектора, оказались эффективными и «помогли поддержать» российскую экономику».

«Что касается внешнего сектора, в первой половине этого года Россия получила очень высокие доходы от экспорта за счет продажи нефти и газа в другие страны мира, в частности в Европу и другие регионы», — сказал Гуринша.

По его мнению, это помогло обосновать пересмотренный июльский экономический прогноз МВФ по России.

Ранее МВФ улучшил прогноз по падению ВВП РФ на 2022 год по сравнению с апрельскими оценками на 2,5 п.п. в текущем году — с 8,5% до 6%, однако ухудшил на 2023 год — с 2,3% до 3,5%. Улучшение оценки, пояснили в МВФ, связано с ростом экспорта, который превзошел ожидания, а ухудшение прогноза в МВФ обосновали санкциями, которые вступят в силу в следующем году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть