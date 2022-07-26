Испания и Португалия договорились с Еврокомиссией о сокращении потребления газа на 7%

Министры энергетики стран Европейского 26 июля согласовали механизм снижения потребления газа. Так, Испании и Португалии позволили сократить спрос на «голубое топливо» на 7% вместо предлагаемых в плане Еврокомиссии 15%. Об этом сообщает телеканал La Sexta.

Отмечается, что под исключение также попали Мальта и Ирландия. Все остальные страны ЕС в добровольном порядке призываются к сокращению потребления природного газа на 15%.

На прошлой неделе Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Греция, Италия, Польша и Венгрия.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза договорились о возможности ряда исключений из механизма обязательного, но добровольного сокращения потребления природного газа на 15%.