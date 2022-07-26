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X5 Group в тестовом режиме начала отдавать продукты нуждающимся

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Ритейлер X5 Group совместно с организацией «Фудшеринг» и фондом продовольствия «Русь» запустила пилотный проект фудшеринга. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Речь о безвозмездной передаче продуктов питания с истекающим сроком годности, но еще пригодных к употреблению, тем людям, которые в них нуждаются.

«Сотрудники магазинов ежедневно будут отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение 1-2 дней. Далее волонтеры будут забирать из магазина отобранные продукты и оперативно, в течение нескольких часов, распределять их по спискам нуждающихся людей, подопечных фонда «Русь» и АНО «Фудшеринг»», — отмечается в сообщении.

На первом этапе проект действует в нескольких магазинах сети «Пятерочка» в Москве и Челябинске. Когда тестовый режим закончится, компания планирует расширить программу на большее количество магазинов «Пятерочка» в других городах России и подключить к проекту сеть «Перекресток». Также в планах ритейлера расширение категорий товаров.

На прошлой неделе сообщалось, что Минпромторг России поддержал программу фудшеринга для помощи малоимущим.

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