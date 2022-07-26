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«Ведомости»: месячный экспорт российского газа упал на 40%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В июне сумма экспорта российского газа составила 633 млрд руб., нефти — 605 млрд руб., металлургической продукции — 172 млрд руб. Это следует из данных Федеральной налоговой службы, которые были представлены на семинаре для регионов в Министерстве финансов РФ, сообщают «Ведомости».

Газета пишет, что экспорт газа упал месяц к месяцу на 40%, тогда как в мае продажи газа превышали 1 трлн руб. За этот период поставки сырья снизились на 10%: с 670 млрд руб. в мае до 605 млрд руб. в июне. Экспорт продукции металлургического сектора сократился примерно на 30%: с 258 млрд руб. в мае до 172 млрд руб. в июне.

В мае выручка экспортеров в долларовом выражении составила $16,2 млрд, в июне — $11,1 млрд.

Ранее издание Foreign Policy утверждало, что предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, вызванного западными санкциями против России. Декан климатического факультета Колумбийского университета Джейсон Бордофф считает, что мир в настоящий момент переживает первый глобальный энергетический кризис, а его последствия проявляются везде. По его словам, самое худшее ожидает людей в будущем.

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