Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
17 человек погибли после крушения лодки с мигрантами у Багамских островов 01:32
CNN: смертельная жара накрыла США 01:29
Российский вратарь Самсонов попрощался с болельщиками «Вашингтона» 01:29
Олимпийский чемпион Михайлов: Федотову 25 лет, он чем думал? 01:22
Чемпион ОИ Кожевников об отстранении сборной России: будем поднимать китайский хоккей 01:16
ЦТАК: КНДР обвинила США в биологическом терроризме 01:13
«Известия»: ЦБ планирует возобновить печать десятирублевых купюр 01:07
Back Sports Page назвал оскорбительным непопадание Овечкина в топ-5 лучших игроков... 00:59
Лавров прибыл с визитом в Республику Конго 00:57
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником 00:54
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» до 9,9%

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Сбербанк с 25 июля понизил ставки по ипотеке на новостройки и недвижимость на вторичном рынке на 0,6 п.п., теперь минимальная ставка по этим программам составляет 9,9% годовых, сообщает ТАСС.

«С 25 июля Сбер снижает ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке», — сообщили в банке.

Вице-президент и директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев заявил, что Сбер улучшает условия по продуктам и продолжает активно наращивать темпы ипотечного кредитования.

«По данным аналитиков сервиса «Домклик», с начала этого года мы выдали 366 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1,1 трлн рублей», — сообщил он.

22 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта до 8%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть