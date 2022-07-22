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Представители РФ, Турции, Украины и ООН подписали соглашения по экспорту зерна

Соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины подписано в пятницу в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и Организации объединенных наций (ООН). От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар, Об этом сообщает ТАСС.

Свою часть соглашения подписали Турция, Украина и ООН. От Киева ее подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что соглашение о создании зернового коридора будет подписано в Стамбуле.

По его словам, это событие станет «хорошей новостью» для мирового сообщества.

В мероприятии будут участвовать президент Турции и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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