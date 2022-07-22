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«Известия»: Минпромторг поддержал идею фудшеринга в России

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Global Look Press

Минпромторг РФ поддержал программу фудшеринга (распределения продуктов питания с истекающим сроком годности) для помощи малоимущим, пишут «Известия».

Речь идет о продуктах с необходимыми сертификатами качества и короткими сроками годности.

В настоящее время ретейлерам выгоднее списать товары и утилизировать их, чем отправить их на благотворительные цели, указали в Минпромторге. Если же торговые сети будут передавать такие продукты на благотворительность, это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год, заявили в ведомстве. В Минпромторге отметили, что этот вопрос требует проработки и обсуждения с Федеральной налоговой службой, так как этот вид операций следует освободить от НДС.

Ранее в Госдуме поддержали введение продуктовых карточек в России для стимулирования потребления отечественных продуктов и дополнительной меры поддержки малообеспеченных семей.

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