Reuters: турбина для «Северного потока» застряла при транзите в ФРГ из-за России

Агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что возвращение турбины может занять несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.

Агентство утверждает, что турбина для «Северного потока», из-за которой, по утверждениям Москвы, был снижен объем потока газа в государства Европы по газопроводу, застряла при транзите в ФРГ, так как Российская Федерация не дала разрешение на ее транспортировку обратно.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет раскрывать подробности о доставке турбины Siemens для «Северного потока» из Канады в Европу.

До этого стало известно, что компания Siemens готова обслуживать турбины для поставок газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса.

Также ранее «Газпром» сообщил, что не получал от Siemens официальной документации, которая позволит вернуть из ремонта турбину для компрессорной станции (КС) «Портовая» в условиях санкций, поэтому запросил ее еще раз. В компании это заявление комментировать отказались.