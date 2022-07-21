Стоимость жилья на вторичном рынке в России может снизиться на 15% к весне 2023 года

Средняя цена на жилье на вторичном рынке до весеннего периода 2023 года может упасть на 10-15%. Об этом изданию «Известия» сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, цена может сократиться за счет падения стоимости неликвидных объектов, то есть тех, которые сложно продать по рыночной стоимости.

Как отметил Хусаинов, цены на рынке недвижимости всегда ведут себя циклично: за ростом обычно следует стагнация. Как правило, этому предшествуют существенные изменения в экономике страны, как это было в 2008, 2014 и 2015 годах.

«После резкого роста ключевой ставки в декабре 2014 года с марта 2015 года средняя цена продажи вторичной недвижимости в России снижалась на протяжении 32 месяцев, следом за которыми последовал бурный рост, в итоге сейчас средняя цена кв. м вторичного жилья в России на 89,7% больше, чем в 2014 году», — отметил эксперт.

Хусаинов прогнозирует, что период снижения цен на рынке вторичной недвижимости на этот раз не продлится так долго, скорее всего, только до весны 2023 года.

В середине июня сообщалось, что средняя стоимость жилья на вторичном рынке снизилась на рекордные за последние несколько лет 2,1% в мае 2022 года.