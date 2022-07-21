Глава ВГА Харьковской области Ганчев: в регионе начали выплачивать пенсии в рублях

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе начали выплачивать пенсии в российских рублях. Об этом сообщает ТАСС.

«Первый транш получен и распределен между районами Харьковской области. Можем сказать, [что начали выплачивать]. Сейчас уже июль, мы платим за июнь, скоро люди получат за июль», — сказал Ганчев.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области более 90 тысяч пенсионеров и работников бюджетных учреждений получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.

До этого мэрия Бердянска в Запорожской области готовилась к переходу на выдачу зарплат и пенсий в российских рублях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.