ЕС исключил из-под санкций сделки с Россией по сельхозпродукции и нефти в третьи страны

Евросоюз исключил из-под санкций сделки с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета Европы.

Решение было принято, чтобы избежать «любых негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире».

Также стало известно, что ЕС снял запрет на поставки из России ряда товаров, услуг и технологий для авиационной отрасли.

21 июля Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций ЕС в отношении России, в том числе частичный запрет на импорт золота. Также рестрикции коснулись 55 физических и юридических лиц России.

Ограничения в отношении России вступят в силу после публикации в Официальном журнале Европейского союза, там же появятся все подробности нового пакета.