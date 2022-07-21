Великобритания введет новые санкции против России

Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российских угля и угольной продукции, а также нефти. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

«Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лондон запретил предоставлять соответствующую техподдержку, финансовых сервисов и брокерских услуг.

5 июля Великобритания ввела санкции еще против двух россиян «за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине».

16 июня Лондон внес в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла «за активную поддержку» специальной военной операции России на Украине. Кроме того, под ограничения попала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее обвинили в принудительном усыновлении и передаче украинских детей.