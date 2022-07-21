Bild: более 60% жителей Германии начали мыться быстрее и реже

Свыше половины жителей Германии теперь моются реже и быстрее. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на результаты опроса INSA.

«Призывы светофорной коалиции («красные» социал-демократы, «желтые» либералы и «зеленые») к экономии произвели впечатление на немцев!» — утверждается в публикации.

По информации газеты, 62% немцев теперь экономят воду, когда моются. В свою очередь 35% «решили не подвергать свое поведение в душевой политически необходимым переменам».

«А вот избиратели «Левых» и «Альтернативы для Германии» ведут себя ужасно: лишь немногие из них решили мыться за более короткое время», — обратили внимание в материале.

Оказалось, что только 28-29% избирателей данных политических движений обращаются с водой более экономно против 37-45% в среднем по Германии.

Также стало известно, что в Германии ограничили подачу горячей воды на фоне энергокризиса.