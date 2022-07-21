Посол КНР Цинь Ган: Пекин ищет доверия и уважения в отношениях с Вашингтоном

Китай хочет выстроить доверительные отношения с США, но не согласится на вмешательство в свои внутренние дела. С таким заявлением посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган выступил на форуме по безопасности в Аспенском институте.

По словам дипломата, Пекин не изменит внешнюю политику. Однако Китай хотел бы «снизить вероятность непонимания и ошибок в расчетах», выстроить доверительные и уважительные отношения с США.

«Моя задача заключается в том, чтобы на основе важного взаимного понимания между Си Цзиньпином и Джо Байденом обеспечить, чтобы отношения между США и Китаем были управляемыми и конструктивными», — цитирует дипломата ФАН.

Пекин не хочет развязывания новой холодной войны, так как в ней не будет победителей. Китай «привержен пути мирного развития», заверил посол.