Новак заявил, что РФ не будет поставлять нефть при установлении цены ниже затрат на добычу

Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что страна не будет поставлять на мировые рынки нефть, в случае если обсуждаемые странами G7 ограничения на ее цену окажутся ниже затрат на добычу.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <…> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — сказал он.

Чиновник пояснил, что такой расклад означал бы, что страна должна работать себе в убыток, а такого правительство не допустит.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты вместе с союзниками обсуждают «потолок» предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60.

В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что планы «группы Семи» (G7) установить потолок цен на нефть из России могут привести к росту цен на нее.