В июне уровень инфляции в Канаде достиг рекорда за 39 лет

Уровень инфляции в Канаде по итогам июня 2022 года вырос на 8,1% в годовом выражении, что является максимальным значением с 1983 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет Бюро статистики Канады. Также он на 0,4 п. п. превысил майский показатель.

«Ускорение параметра инфляции в июне произошло в основном за счет более высоких цен на бензин», — пояснили ведомственные специалисты.

Бюро подсчитало, что в годовом исчислении цены на бензин в Канаде выросли на 54,6%, индекс потребительских цен без учета топлива в среднем увеличился в июне на 6,5%.

В отчете отмечается, что цены на топливо следовали за ценами на сырую нефть.

Ранее сообщалось, что в Великобритании годовая инфляция достигла 9,4% впервые за 40 лет. В Австрии годовая инфляция по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года и составила 8,7%.