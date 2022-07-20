Кредиторы Украины поддержали прошение Киева об отсрочке обслуживания госдолга

Несколько кредиторов Украины поддержали прошение Киева об отсрочке обслуживания долга с 1 августа до конца 2023 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов ФРГ.

Кроме того, эти кредиторы рекомендуют также держателям облигаций дать согласие на запрос украинских властей.

«Мы, будучи официальными двусторонними кредиторами Украины, намерены обеспечить согласованную приостановку обслуживания долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Украина намерена добиться согласования отсрочки выплаты государственного долга на два года.

При этом 12 июля Европейский союз одобрил выделение Украине нового кредита на €1 млрд в качестве макрофинансовой помощи.

Британская газета The Financial Times отмечала, что Киеву требуются $9 млрд в месяц от государств Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти вдвое превышает предыдущий запрос.