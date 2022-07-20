Bloomberg сообщило, что Китай покупает российскую нефть на 10% дешевле сортов из Бразилии

Китай покупает российскую нефть ESPO дешевле на 10%, чем продаются бразильские сорта сырья Lula и Sapinhoa. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информацию трейдеров.

На этом КНР экономит $10-12 за баррель. Российскую нефть также охотно покупает Индия. Нью-Дели и Пекин сотрудничают с Москвой по части импорта сырья из-за его низкой стоимости. За март — май 2022 года эти две страны закупили в России нефть, газ и уголь на общую сумму $24 млрд.

Индия и Китай при этом обсуждали с США предложение Вашингтона об установке потолка цен на российскую нефть.

Помощник госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что американская сторона видит в ограничении цен на российское сырье возможность для Китая и Индии сделать что-то в международных интересах, чтобы меньше платить за импорт энергоресурсов.

Ранее 20 июля Reuters, ссылаясь на данные таможни КНР, написало, что Россия второй месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июне на фоне рекордных поставок в мае. В июне импорт нефти из РФ в КНР составил 7,29 млн тонн.