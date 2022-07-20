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Boeing решил отказаться от поставок самолетов в Россию на ближайшие 20 лет

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Американский авиастроительный концерн Boeing вычеркнул рынок России по поставкам своих самолетов на ближайшие 20 лет. Об этом пишет «Коммерсант».

Boeing в ежегодном долгосрочном прогнозе по коммерческому рынку не ожидает каких-либо поставок самолетов в Россию в ближайшие 20 лет, то есть до 2041 года. До этого же были планы по поставкам в указанный период 1,5 тыс. самолетов. Глобальный же прогноз по мировому рынку сократился на 5% по сравнению с прошлогодними прогнозами, до 41,1 тыс. новых самолетов. Причем около 8,5 тыс. воздушных судов из этой суммы будут отправлены в Китай.

Эксперты сошлись во мнении, что уход с российского рынка замедлит темпы производства компании и вынудит повысить цены для покупателей, так как на долю России приходилось около 10% поставок. Кроме того, вероятнее всего многие западные компании в ближайшие лет 5-7 не будут рассматривать российский рынок в своих прогнозах по поставкам.

Некоторые аналитики указали на то, что авиапром Китая вряд ли в полной мере сможет обеспечить потребности российской авиации, так как страна зависима от западных запчастей и оборудования. Однако при достаточно эффективной коммерческой эксплуатации китайских самолетов они могут постепенно вытеснить зарубежных производителей с рынка Китая, только этот процесс сложный и займет много времени.

В начале июля «Коммерсант» со ссылкой на источник близкий к министерству писал, что в апреле и мае авиакомпания S7 и грузовая AirBridgeCargo (входит в ГК «Волга-Днепр») обратились в Минтранс за разрешением вернуть свои самолеты лизингодателям.

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