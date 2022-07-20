ФАС захотела привлекать бизнес к ответственности по упрощенной схеме до 2024 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить контроль над ценами и решила получить возможность привлекать бизнес к ответственности по упрощенной схеме до 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на подготовленные поправки к ФЗ-46 от 8 марта 2022 года (о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций).

В случае, когда цены были подняты необоснованно, ФАС хочет получить полномочия до 2024 года, чтобы привлекать бизнес к ответственности при сговорах по упрощенной схеме. В частности, это поможет государству оперативно вмешиваться в регулирование цен и сглаживать острые угли при уходе западных компаний с рынка. При этом обоснованность роста цен ведомство будет определять по заключениям Минэкономики и правительства.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что инициатива лишь увеличивает полномочия ФАС, облегчая возможности вмешиваться в ценообразование. Причем обоснованность такого вмешательства будет исходить из оценки собственной аналитики ведомств. Однако подобные инициативы могут быть в условиях резкого роста цен, но не в случае, когда в стране наблюдается дефляция.

Юристы указали, что раньше для установления факта согласованных действий ФАС нужно было доказать согласованность. Однако сейчас ведомству достаточно будет лишь установить факт превышения цены, чтобы вмешаться. Однако подобных механизм серьезно снижает стандарты доказывания нарушений.

18 июня «Интерфакс» со ссылкой на сообщение главы ФАС Максима Шаскольского писал, что торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты в три раза — с 22% до 7% — в августе 2021 года после проверки цен в ритейле со стороны ФАС.