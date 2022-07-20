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ЕС намерен сократить потребление газа на 15% из-за проблем с поставками из России

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Reuters

Евросоюз намерен предложить странам-членам добровольно сократить использование природного газа на 15%, начиная со следующего месяца, из-за опасений, что Россия может прекратить поставки топлива, пишет Bloomberg.

Эта цель будет закреплена в постановлении, которое ЕК планирует обнародовать 20 июля. Согласно предварительной оценке комиссии, с которой ознакомилось агентство, до 1,5% валового внутреннего продукта ЕС могут оказаться под угрозой в случае суровой зимы.

Самая большая проблема ЕС этой зимой состоит в том, чтобы обеспечить достаточные поставки газа для топливных печей и электрогенераторов.

Комиссия исходит из того, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу «Северный поток-1», который был закрыт с начала этого месяца на ремонт.

Ранее сообщалось, что ЕС в ближайшие дни призовет страны-члены сократить потребление газа.

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