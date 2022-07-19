В Минпромторге США заявили о сокращении поставок продукции в Россию на 88% с 24 февраля

Соединенные Штаты Америки сократили экспорт своей продукции в Россию на 88% с 24 февраля по 1 июля. Об этом сообщил замминистра Минпромторга США Алан Эстевез, выступая на слушаниях в конгрессе, пишет РИА «Новости».

«В целом экспорт США в Россию сократился примерно на 88% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2021 года», — сказал он.

Эстевез, со ссылкой на экспертные расчеты, сообщил, что 37 стран, которые применяют похожие меры экспортного контроля, сократили поставки в Россию на 60%, а государства, остающиеся в стороне от санкций, — на 40%. Всего в списке 54 страны, которые сократили экспорт в Россию. Как утверждает замминистра Минпромторга США, на эти государства приходится 90% российского импорта.

Он добавил, что с 24 февраля в США перехватили 218 поставок в Россию на сумму $90 млн.

В начале июня сообщалось, что поставки товаров из США в Россию в апреле 2022 года достигли самых минимальных с 2002 года показателей — $89 млн.