Bloomberg сообщил, что Япония купила партию газа по самой высокой цене в своей истории

Японская компания Nippon Steel Corp. купила партию сжиженного природного газа (СПГ) за максимальную в своей истории цену — более $135 млн, подсчитало агентство Bloomberg.

Рекордно дорогая поставка топлива должна прийти в страну в сентябре. Сделку заключили на фоне мирового энергетического кризиса, который усугубляет конкуренцию стран за импорт газа.

Bloomberg пишет, что Токио станет крупнейшим импортером СПГ в мире на фоне попыток властей избежать нехватки электроэнергии. Власти призвали граждан и бизнес снизить потребление электричества. Также в стране задумались над возвращением в эксплуатацию АЭС.

Ранее в июле министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что снова попросит США и Австралию увеличить производство СПГ и обеспечить стабильные поставки в страну.

В начале февраля Хагиуда заявил, что Токио направил имеющиеся у него излишки СПГ в Европу. Тогда же Япония планировала в марте отправить несколько танкеров с СПГ , так как Европа столкнулась с острой нехваткой газа.