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Минюст США просит полномочия отдавать Украине доход с конфискованного имущества россиян

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Amr Alfiky/Reuters

Глава межведомственного спецотдела, созданного в администрации США для исполнения и контроля санкционного режима против РФ, Эндрю Адамс заявил, что Минюст просит полномочия, согласно которым он смог бы передавать доходы от арестованного имущества попавших под санкции россиян на возмещение ущерба Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, на слушаниях в юридическом комитете сената ведомство вносит ряд предложений, которые считает критическими.

«Предоставить возможность передачи доходов от конфискованного имущества Украине для возмещения ущерба», — пояснил глава спецотдела.

Адамс добавил, что реализация этого предложения потребует внесения поправок в регулирующие использование конфискованных средств законы.

Также он заявил, что американские компетентные органы рассматривают возможность предъявления различных обвинений лицам и организациям из России, в отношении которых Вашингтон ввел санкции или меры экспортного контроля.

Ранее российское посольство назвало необоснованными претензии украинской стороны на принадлежащую РФ недвижимость в Лондоне.

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