Глава Goldman Sachs Соломон допустил высокую вероятность рецессии в США

В ближайшие два года экономика США может столкнуться с рецессией. С таким заявлением выступил руководитель крупнейшего американского банка Goldman Sachs Дэвид Соломон во время интервью радио NPR.

«Этот вопрос меня не волнует, но я думаю, что вероятность рецессии в следующие 24 месяца высока», — сказал он в беседе с журналистами.

Аналитики того же Goldman Sachs, подчиненные Соломона, выступают с более консервативными оценками. По их расчетам, рецессия может наступить в ближайшие 24 месяца с вероятностью 50%. Однако пессимистичные взгляды банкира разделяются и другими важными финансовыми игроками. К примеру, сотрудник Wells Fargo Securities Марк Мэйо утверждает, что фондовый рынок сталкивается с крупнейшим спадом за последние полвека.

При этом руководство крупных банков уже активно готовятся к грядущей рецессии: Goldman Sachs отложил на покрытие будущих издержек почти $700 млн и существенно сократил планы по приему новых сотрудников.

О перспективах грядущей рецессии в американской экономике высказался также глава бизнес-отдела Wall Street Journal Джон Хилсенрат. По его мнению, у будущего кризиса будет ряд необычных характеристик. В частности, данная рецессия не будет сопровождаться ростом безработицы, типичным в условиях спада производства.