WSJ рассказал, чем нынешняя рецессия в США отличается от всех предыдущих

Отличие рецессии 2022 года от всех предыдущих в США в том, что безработица в стране падает, а не растет. Так полагает редактор бизнес-отдела издания Wall Street Journal Джон Хилсенрат.

Он уточняет, что обычно эти процессы взаимосвязаны, так как безработица растет из-за сокращения производства на предприятиях. Однако в 2022 году выручка компаний как никогда высока. Хилсенрат считает, что на это повлиял необычный экономический феномен, произошедший во время пандемии COVID-19, когда на рынке появилось огромное количество вакансий, но люди очень неохотно стали устраиваться на новую работу, в результате чего у компаний возникла сильная конкуренция за новых работников и мотивация удержать старых.

На данный момент сложилась поистине уникальная ситуация, полагает Хилсенрат, когда несмотря на падение ВВП, на рынке есть несколько миллионов вакансий, которые никто не хочет занимать.

Он предположил, что сейчас возможно два сценария: либо экономика начнет адаптироваться к новым условиям, либо компаниям в какой-то момент все же придется сокращать рабочие места.

Ранее глава Morgan Stanley предупредил, что вероятность рецессии в Европе превышает 50%.