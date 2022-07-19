ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала американскую компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для мобильной операционной системы iOS.

Речь идет о том, что руководство магазина приложений App Store, в том числе, запрещает разработчикам оповещать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store или возможности прибегать к альтернативным способам оплаты.

Так, разработчики вынуждены удалять из приложений ссылки на собственные сайты, а также форма регистрации не может переводить пользователя на сторонние ресурсы. Таким образом, в ФАС пришли к выводу, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Ведомство возбудило дело в отношении компании в октябре прошлого года. По итогам его рассмотрения Apple грозит оборотный штраф, размер которого будет определен позднее.

Ранее сообщалось, что суд признал законным возбуждение дела против Apple из-за навязывания оплат через App Store.