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Журналист Бонзе: Европа идет к «мегакризису» из-за провальной политики и санкций

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Reuters

Журналист Эрик Бонзе в статье для портала Telepolis утверждает, что провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что Европейский союз идет к «мегакризису» с непредвиденными последствиями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, обстановка в государствах Европы была напряженной еще задолго до обострения конфликта на территории Украины. Например, выросла инфляция, энергетический рынок перегрелся, а страны ЕС не могли договориться о совместных действиях, и даже Европейский центральный банк (ЕЦБ) «сунул голову в песок».

Бонзе отмечает, что в это же время были введены санкционные меры против РФ, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен, а все риски и побочные эффекты этих мер были проигнорированы.

«Теперь результат оказался налицо. Это ужасно», — утверждает журналист.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy заявило, что из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет.

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