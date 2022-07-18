Премьер Словакии заявил, что страна намерена избавиться от зависимости от «Росатома»

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна намерена избавиться от зависимости в поставках топлива для своих АЭС из России. Об этом он сообщил газете Pravda.

«Правительство уже несколько месяцев ведет переговоры на эту тему с возможными новыми поставщиками. Не знаю, сколько времени это продлится, но мы намерены довести этот процесс до конца», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что зависимость от российского газа снизилась с 40 до 25%.

До этого сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывают ряд экстренных экономических мер на случай внезапной возможной остановки поставок российского газа.

В числе мер указано проведение информационной кампании по сокращению использования отопительных систем и переход на другие виды топлива в промышленности и энергетике.

Предложения могут на треть сократить воздействие внезапного нарушения поставок топлива. В настоящее время российская сторона поставляет на территорию Евросоюза менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.