Госсектор сократил закупки вычислительной техники в семь раз во втором квартале

Российские госструктуры снизили закупки серверов и систем хранения данных (СХД) во втором квартале 2022 года в семь раз в денежном и в два раза в количественном выражении. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные оператора электронных торгов «Росэлторга».

По данным оператора, объем закупок СХД и серверного оборудования во втором квартале снизился год к году с 28 млрд руб. до 3,9 млрд руб., в количественном выражении с 755 до 382 тендеров.

Эксперты и участники рынка привели разные оценки причин, почему закупки сократились. Некоторые отметили, что все дело в дефиците комплектующих для вычислительной техники, а объявлять новые закупки просто бессмысленно. Однако другие посчитали, что вся суть проблемы не в дефиците, а в том, что цифровизация пока что отошла на второй план.

Участники рынка добавили, что уменьшение числа госзаказов может отрицательно сказаться на развитии российских производителей. Если раньше были стабильные тендеры, с помощью которых было легко получить оборотные средства, то теперь приходится брать кредиты в банках, только уже с высокой ставкой.

22 июня «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писал, что правительство совместно с профильными ведомствами обсуждают возможность упрощенного доступа производителей электроники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к госзакупкам в России.