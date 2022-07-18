«Ъ»: заводы на Урале и в европейской части РФ снизили потребление электроэнергии на 4%

В июне заводы в европейской части России и на Урале снизили потребление электроэнергии на 4% по сравнению с показателями прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, уровень промышленного потребления электроэнергии составил 57 ГВт. Снижение заметно в сфере металлургии, нефтехимии и автомобильной промышленности. Предприятия этих отраслей столкнулись с различными проблемами, как, например, приостановка производства на автомобильных заводах.

Сообщается, что в июле спрос на электроэнергию продолжает снижаться. Потребление сокращается в 40 регионах.

«Показатель снизился впервые после начала военных действий на Украине: в феврале он упал на 4%, но в марте—мае увеличивался на 2–4% год к году, следует из данных «Администратора торговой системы». Во второй ценовой зоне [Сибирь — «Газета.Ru»] пик потребления мощности стабильно растет», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в нескольких странах Европы цены на электроэнергию вновь стали рекордными. В частности, рост отмечается во Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах, Австрии и Дании.