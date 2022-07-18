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Путин заявил о недостаточных темпах снижения уровня бедности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из национальных целей является улучшение материального положения граждан страны и увеличение доходов малообеспеченного населения.

По его словам, в в 2017 году число россиян, живущих за чертой бедности, составляло 12,9%.

«По итогам прошлого года этот уровень снизился до 11%. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года, – но она, слава богу, кстати говоря, снижается постепенно, — мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в этом году уровень бедности в России уменьшится.

До этого сообщалось, что уровень бедности в России по итогам 2021 года снизился на 11%.

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