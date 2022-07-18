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В нескольких странах Европы цены на электроэнергию вновь стали рекордными

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Во Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах, Австрии и Дании цены на электроэнергию вновь обновили исторические максимумы. Об этом свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool.

Согласно данным биржи, во Франции цена электроэнергии достигла €486 за МВт•ч, в Германии она дошла до отметки в €396,07, Бельгии - €408,21, Нидерландах - €377,37, Австрии - €449,06 и в Дании на уровне €381,67.

Стоимость электроэнергии в Литве и Латвии находится на одном уровне и составляет €278,41 за МВт•ч, а в Эстонии и Финляндии — €244,75.

14 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на главу международной британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бена ван Бердена, сообщало, что Европу ждет тяжелая зима из-за высоких цен на энергию. В издании отмечают, что европейские правительства и промышленность находятся в сложном положении, поскольку поставки газа по «Северному потоку» остановились из-за ремонтных работ и пока неясно, когда они возобновятся.

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