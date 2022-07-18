Bloomberg: энергокомпании Европы накопили долгов на €1,7 трлн

Совокупный долг энергетических и коммунальных компаний Европы поднялся до €1,7 трлн из-за роста цен на энергоносители. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейские энергетические и коммунальные компании накапливают все больше долгов, чтобы покрыть расходы, связанные с ростом цен на нефть и газ», — отметили в публикации.

В тексте также указали, что выросшая сумма долга на 50% больше той суммы, которая была в 2020 году.

В агентстве посчитали, что в период с января по июнь 2022 года энергокомпании Европы смогли привлечь €45 млрд облигаций и €72 млрд кредитов.

В конце июня агентство Bloomberg сообщало, что в Европе растет риск нехватки газа на предстоящую зиму из-за роста цен на природный газ. В публикации указали, что энергокомпании Европы не успеют вовремя заполнить хранилища газа, так как темпы поставок из России серьезно замедлились.