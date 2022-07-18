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FinExpertizа: число закрытых предприятий в марте-июне выросло на 17,5%

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В России увеличилось число закрытых компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые основаны на данных ФНС.

«С марта по июнь 2022 года, когда в отношении российской экономики начали действовать жесточайшие санкции Запада, в России закрылись 113,5 тыс. коммерческих предприятий — на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявили аналитики.

При этом количество регистраций новых компаний практически не изменилось и составило 78,6 тыс.

Отмечается, что основная часть закрывшихся компаний была исключена из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов (68,7%). Еще 16,7% были исключены из-за недействующих юридических лиц, 14,5% — ликвидированы непосредственно собственниками, а 1,4% — были реорганизованы.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил о росте безработицы в России в июне.

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