Daily Mail: британцы стали отказываться от дорогих мяса и рыбы из-за роста цен

Британцы стали отказываться от покупки дорогого мяса и рыбы из-за резкого роста цен, сообщает Daily Mail.

По информации издания, объемы продаж всех видов мяса и рыбы резко снизились за 12 недель: говядины — на 13,7%, баранины — на 23,7%, свинины — на 10,6%, рыбы — на 11,6%. В то же время увеличился спрос на курицу, пишет Daily Mail.

Эксперты Kantar Group (компании, специализирующейся на исследовании рынка. — «Газета.Ru».) связывают это с переходом британцев на более дешевое мясо курятины в попытке сэкономить деньги на фоне разворачивающегося кризиса.

Месяцем ранее британская газета The Guardian предупредила, что этим летом цены на продукты в стране могут вырасти на рекордные 15% на фоне введенных в отношении России санкций. По прогнозам издания, сильнее всего инфляция скажется на мясе, крупах, овощах и фруктах.