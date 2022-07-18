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«Ъ» узнал об отправке Канадой отремонтированной турбины «Северного потока»

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»

Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток», 17 июля, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

Турбину отправили на самолете, из Германии ее доставят через Хельсинки до России еще через «пять-семь дней», если не возникнет проблем с логистикой и таможней. Компрессорная станция «Портовая», для которой предназначается турбина, находится возле поселка Торфяновка в Ленинградской области примерно в 20 км от границы с Финляндией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, что украинцы «никогда не воспримут» решение Оттавы вернуть турбину для «Северного потока». По его словам, это происходит «в нарушение санкционного режима».

Тем не менее транспортировка газовых турбин не входит в пятый санкционный пакет ЕС. 13 июля пресс-служба «Газпрома» сообщила, что компания не может спрогнозировать, как будет работать станция «Портовая» — критически важный объект для трубопровода «Северный поток».

В то же время «Газпром» не подтвердил, что увеличит прокачку по «Северному потоку», как только получит отремонтированную турбину.

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