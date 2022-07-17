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Минфин РФ: министерская встреча G20 закончилась без итогового коммюнике

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Global Look Press

В пресс-службе Министерства финансов Российской Федерации заявили, что третье заседание министров финансов и управляющих центральными банками «Группы 20» (G20), проходящее в Индонезии 15-16 июля 2022 года, закончилось без итогового коммюнике. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

В публикации отмечается, что несмотря на усилия председательствующей стороны, встреча глав министерств финансов стран завершилась без принятия итогового коммюнике.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках обсуждения были подняты вопросы глобальных экономических проблем. Большинство участников встречи согласились с необходимостью снять все ограничения для дальнейшего нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия, но встреча закончилась без итогового коммюнике.

В Минфине РФ добавили, что страны «двадцатки» договорились продолжить взаимодействия, преодолевая разногласия, реагировать на глобальные вызовы и содействовать странам с низким уровнем доходов.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что члены G20 достигли согласия по многим вопросам, несмотря на то, что они не могут обнародовать совместное заявление по итогам встречи министров финансов и глав центробанков из-за споров вокруг специальной военной операции России на Украине.

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