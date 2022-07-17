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Аналитик назвал «красную линию» для курса рубля к доллару

Аналитик Сыроваткин заявил, что доллар по 50 рублей является «красной линией» для властей

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Depositphotos

Политика российских властей по ограничению укрепления рубля привела к тому, что постепенно стала вырисовываться некая «красная линия», до которой возможно усиление российской валюты. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин агентству Prime.

Как рассказал Сыроваткин, когда курс доллара к рублю протестировал отметку 50 в конце июня риторика российских чиновников заметно ужесточилась.

Он напомнил, что 29 июня главы Минфина и Минэкономразвития заявили о возможности «пожертвовать» сверхдоходами для проведения интервенций против рубля и о том, что укрепление рубля создает риски сокращения производства и курс российской валюты нужно регулировать.

«Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать «красной линией», — считает эксперт.

По мнению аналитика, курс рубля остается плавающим и его никто не таргетирует, поэтому настоящей «красной линии» не существует и для разных отраслей экономики РФ комфортный курс рубля находится на разных уровнях.

Он отметил, что ранее власти сообщали о работе над возвращением курса доллара к рублю в диапазон от 70 до 80 рублей за доллар.

«Мы не исключаем попытки курса доллара к рублю вернуться в диапазон 50-55 во время июльского налогового периода. Если перед этим он вновь протестирует область 65, то инвесторам следует подумать о продаже американской валюты на этих уровнях», — добавил Олег Сыроваткин.

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