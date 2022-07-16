Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ЦСКА и «Урал» объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ 13:50
Билли Айлиш показала косметический продукт за 5$, с которым она не расстается 13:48
Baza: полиция задержала участников фейкового кастинга на шоу «Холостяк» 13:39
Тарасова оскорбила депутата Госдумы за предложение приравнять смену гражданства... 13:38
В Китае заявили, что Путин «сломал» Запад 13:37
Минобороны РФ сообщило о бегстве украинских военных из Артемовска 13:36
Минобороны России сообщило о перехвате ракеты «Точка-У» в ДНР 13:35
Власти Италии усомнились в необходимости продолжать поставки оружия Киеву 13:33
Вертолет «Робинсон» с тремя человеками на борту пропал на Камчатке 13:23
«Надо не искать предателей, а создавать условия»: Колосков о предложении... 13:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Reuters написало, что на Западе не согласились на отсрочку выплаты долга для «Нафтогаза»

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Иностранные кредиторы украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» не согласились на просьбу предприятия об отсрочке выплаты долга на два года, пишет Reuters.

«Нафтогаз» попросил о переносе платежа в начале недели. В качестве причины указали отсутствие наличных денег, поскольку многие из клиентов не смогли оплачивать свои счета. Но в лондонской юридической фирме Dechert, которая консультирует кредиторов украинской компании, выразили сомнение в нехватке наличных и настоятельно рекомендовали не соглашаться на просьбу.

«Совет — проголосовать против», — сказал один из инвесторов.

В результате энергетическая компания должна полностью погасить одну из облигаций фирмы на следующей неделе и дополнительно выплатить «купонные» проценты по другой ценной бумаге.

В издании отметили, что запрос «Нафтогаза» застал кредиторов врасплох, поскольку до выплат на сумму $335 млн осталось чуть больше недели. К тому же просьба усилила опасения, что Украина может попросить отсрочить еще один долг по облигациям на сумму $1 млрд, срок погашения которого назначен на сентябрь.

Накануне международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании «Нафтогаз Украины» с «ССС» до «С». Понижение рейтинга обусловлено тем, что компания обратилась к инвесторам с просьбой отсрочить выплаты по еврооблигациям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть