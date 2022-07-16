Reuters написало, что на Западе не согласились на отсрочку выплаты долга для «Нафтогаза»

Иностранные кредиторы украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» не согласились на просьбу предприятия об отсрочке выплаты долга на два года, пишет Reuters.

«Нафтогаз» попросил о переносе платежа в начале недели. В качестве причины указали отсутствие наличных денег, поскольку многие из клиентов не смогли оплачивать свои счета. Но в лондонской юридической фирме Dechert, которая консультирует кредиторов украинской компании, выразили сомнение в нехватке наличных и настоятельно рекомендовали не соглашаться на просьбу.

«Совет — проголосовать против», — сказал один из инвесторов.

В результате энергетическая компания должна полностью погасить одну из облигаций фирмы на следующей неделе и дополнительно выплатить «купонные» проценты по другой ценной бумаге.

В издании отметили, что запрос «Нафтогаза» застал кредиторов врасплох, поскольку до выплат на сумму $335 млн осталось чуть больше недели. К тому же просьба усилила опасения, что Украина может попросить отсрочить еще один долг по облигациям на сумму $1 млрд, срок погашения которого назначен на сентябрь.

Накануне международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании «Нафтогаз Украины» с «ССС» до «С». Понижение рейтинга обусловлено тем, что компания обратилась к инвесторам с просьбой отсрочить выплаты по еврооблигациям.