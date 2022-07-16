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Вице-канцлер Германии призвал компании снизить температуру воздуха в офисах

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал компании, у которых есть офисные помещения, рассмотреть возможность снижения температуры воздуха в зданиях на фоне кризиса страны с энергосбережением. Об этом сказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Было бы фатально отапливать офисы до 23:00 и при этом уничтожать целые отрасли промышленности», — заявил Хабек.

Министр экономики также призвал поменять режим обогрева общественных зданий, которые отапливаются с 6 утра до 11 вечера. «Немного меньше также было бы терпимо в непиковое время», — сказал вице-канцлер.

Кроме того, Хабек полагает, что в Германии стоит задуматься о необходимости устраивать корпоративный отдых на Рождество или Пасху, где производство не продолжается из-за того, что большинство людей в отпуске. В таком случае можно было бы полностью отключать системы отопления на какое-то время.

Накануне сообщалось, что некоторые немецкие министерства решили летом охлаждать помещения с кондиционером только до 26 градусов ради экономии энергии на фоне снижения поставок газа из России.

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