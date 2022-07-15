В ряде министерств Германии решили отрегулировать кондиционеры для экономии энергии

Некоторые немецкие министерства решили летом охлаждать помещения с кондиционером только до 26 градусов ради экономии энергии на фоне снижения поставок газа из России. Об этом сообщило агентство DPA, которое провело опрос среди представителей различных ведомств в Германии.

Исключения сделают только для комнат, расположенных в северной части зданий, где температура должна быть ниже. Например, в министерстве экономики и климата собираются таким образом этим летом сократить потребление электроэнергии на 40%.

Кондиционеры отрегулируют еще в МИД ФРГ и Минобороны. В Минздраве решили установить на крыше солнечные батареи и наносить на окна светоотражающие пленки, чтобы внутри зданий не было слишком жарко.

Берлин планирует отказаться от импорта российского газа к 2024 году. К зиме стране нужно заполнить газохранилища на 90%. Но в настоящее время эти цели оказались под угрозой из-за ситуации с газопроводом «Северный поток». После начала российской специальной операции на Украине в Германии стали расти цены на энергоносители. В июне их стоимость выросла на 38%.

На прошлой неделе сообщалось, что лидер парламентской группы Свободной демократической партии Германии Себастьян Чая предложил отключить ночное освещение Бранденбургских ворот и других известных зданий Берлина для экономии электроэнергии.