Экономист Сафонов назвал два сценария по инфляции к концу года

Годовая инфляция в России к концу декабря 2022-го составит 14-14,5% или 15,8%. Какой сценарий реализуется — первый или второй — зависит от динамики роста цен в непродовольственном секторе. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

По его мнению, существуют два сценария развития инфляции во второй половине 2022 года. Согласно первому, спрос в непродовольственном секторе к концу декабря будет увеличиваться. Второй предполагает стагнацию интереса россиян к этим товарам.

«В третьем-четвертом кварталах мы ожидаем, что цены на продовольствие продолжат снижаться. Непродовольственный сектор будет стагнировать из-за отсутствия достаточного спроса. При таком раскладе годовая инфляция может опуститься до 14-14,5% к концу декабря», — предположил Сафонов.

Однако при росте спроса россиян на высокотехнологичную технику и другие товары инфляция по итогам 2022 года окажется более высокой, добавил он.

«Если спрос на непродовольственные товары увеличится во второй половине 2022-го, среднемесячные темпы роста инфляции будут в районе 0,3% без учета сезонности цен. Тогда инфляция на конец года составит 15,8%», — резюмировал Сафонов.

Он уточнил, что параллельный импорт не сможет снизить инфляционное давление. Закупочные цены в сегменте той же одежды могут действительно уменьшиться на 30% из-за малой известности брендов. Но положительный эффект будет сведен на нет резким удорожанием логистики через третьи страны, заключил эксперт.

В обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» говорилось, что на 8 июля 2022 года годовая инфляция в России замедлилась до 15,62%. Неделей ранее этот показатель составлял 16,19%.