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Мантуров сообщил, что самолет Ил-114-300 с двигателями РФ получит сертификат типа в 2023 году

Пассажирский самолет Ил-114-300 с российским двигателем может получить сертификат типа в конце будущего года, рассказал предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В конце следующего года сертификат типа получит «Суперджет» с отечественным двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117», — уточнил Мантуров во время выступления перед депутатами Государственной думы.

Также Мантуров, говоря о планах, добавил, что на модификации этого же двигателя в 2024 году намерены сертифицировать самолет «Ладога».

До 2030 года программа развития авиации предусматривает выпуск свыше 1 тыс. самолетов, заключил он.

Ранее Мантуров заявил, что объем продаж и производства автомобилей в России упадет на 50%.

Также Мантуров информировал, что производство в обрабатывающей промышленности может сократиться на 6%.

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