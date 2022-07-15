Fitch понизило рейтинг «Нафтогаза» с «ССС» до «С»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании «Нафтогаз Украины» с «ССС» до «С». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление агентства.

Понижение рейтинга обусловлено тем, что компания обратилась к инвесторам с просьбой отсрочить выплаты по еврооблигациям.

В заявлении Fitch говорится: «Мы рассматриваем предложение как обмен проблемного долга, учитывая, что реструктуризация повлечет за собой существенное сокращение условий и проводится с целью избежать неплатежеспособности».

Ранее сообщалось, что Минфин США ослабил часть санкций против России и разрешил некоторые транзакции.

Источники газеты «Коммерсантъ» тогда предполагали, что решение вывести удобрения из-под санкций США могли принять из-за дефицита удобрений на мировом рынке, причиной которому стали логистические проблемы. Три крупнейших контейнерных перевозчика – MSC, Maersk и CMA CGM – прекратили с 1 марта перевозить грузы из России. И хотя поставки продолжаются за счет компаний поменьше, иностранные потребители удобрений опасались дефицита.