Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ветеран ЦСКА Пономарев назвал уход Бийола серьезной потерей для армейцев 05:46
Власти российского города потратили ₽400 млн на оборудование русла реки и... 05:44
Игрок «Спартака» Литвинов рассказал о положительном влиянии Медиалиги... 05:42
США на базе Перл-Харбор протестировали морские беспилотники 05:36
Рост цен в Аргентине с начала года составил 36,2% 05:30
В Белом доме утверждают, что открытие саудовского неба для Израиля —... 05:25
Американский генерал заявил, что Иран получит миллиарды долларов за шантаж США 05:20
Минобороны РФ показало кадры уничтожения боевого танка ВСУ 05:16
Американка нашла свое потерянное в озере 53 года назад кольцо 05:01
Посольство России назвало необоснованными новые антироссийские санкции Канады 04:51
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Fitch понизило рейтинг «Нафтогаза» с «ССС» до «С»

close
100%
РИА «Новости»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании «Нафтогаз Украины» с «ССС» до «С». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление агентства.

Понижение рейтинга обусловлено тем, что компания обратилась к инвесторам с просьбой отсрочить выплаты по еврооблигациям.

В заявлении Fitch говорится: «Мы рассматриваем предложение как обмен проблемного долга, учитывая, что реструктуризация повлечет за собой существенное сокращение условий и проводится с целью избежать неплатежеспособности».

Ранее сообщалось, что Минфин США ослабил часть санкций против России и разрешил некоторые транзакции.

Источники газеты «Коммерсантъ» тогда предполагали, что решение вывести удобрения из-под санкций США могли принять из-за дефицита удобрений на мировом рынке, причиной которому стали логистические проблемы. Три крупнейших контейнерных перевозчика – MSC, Maersk и CMA CGM – прекратили с 1 марта перевозить грузы из России. И хотя поставки продолжаются за счет компаний поменьше, иностранные потребители удобрений опасались дефицита.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть