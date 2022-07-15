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Глава «Вкусно — и точка» сообщил об отказе от контрактов мировых поставщиков картофеля фри

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Глава «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил об отказе от контрактов мировых поставщиков картофеля фри, передает телеканал «РБК».

«Что произошло сейчас — <...> все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять эту продукцию в Россию. И так получается, что, как в недружественных странах, так и в дружественных, те фабрики, которые производят картофель фри, они принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям, которые имеют свои штаб-квартиры в недружественных странах и, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию», — рассказал Пароев.

По его словам, «Макдоналдс» использовал схему поставки ресурсов, при которых 85% картофеля поставлялись российскими производителями, а остальные 15% — зарубежными — для диверсификации поставок при проблемах у российских продавцов.

Ранее стало известно, что датский производитель котлет для фастфуда восстановит объем продаж во «Вкусно — и точка».

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