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В США разрешили сделки по налоговым декларациям находящимся в России американцам

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Global Look Press

Минфин США разрешил гражданам страны, находящимся в России, проводить сделки по налоговым декларациям, что ранее было ограничено санкциями. Об этом говорится в распространенной генеральной лицензии финансового ведомства.

В документе указано, что «разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для экспорта, реэкспорта, продажи или предоставления прямо или косвенно из Соединенных Штатов или лицом, представляющим Соединенные Штаты, где бы оно ни находились, услуг по подготовке или подаче налоговой декларации любому физическому лицу, являющемуся представителем Соединенных Штатов, находящемуся в Российской Федерации, которые были запрещены» указом американского президента о введении санкций против России.

Также министерство убрало из санкционного списка бывшую дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, а также «дочку» Альфа-банка в Казахстане.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе писало, что Евросоюз может снять часть персональных санкций, наложенных на российских граждан. Юристы ЕС считают, что ограничения, введенные после начала спецоперации ВС РФ на Украине, не всегда достаточно твердо обоснованы.

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