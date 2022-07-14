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Минфин США разрешил транзакции с Россией, связанные с продовольствием и медициной

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Пресс-служба РФПИ

Минфин Соединенных Штатов выпустил генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием, передает РИА «Новости».

«Все транзакции... в отношении: (1) производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств», — говорится в тексте лицензии.

В документе отмечается, что также разрешены действия, направленные на профилактику, диагностику или лечение COVID-19, включая исследования или клинические исследования, а также текущие клинические испытания и медицинские исследования.

Ранее сообщалось, что США убрали из санкционного списка бывшую дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, а также «дочку» Альфа-банка в Казахстане.

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